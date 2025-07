Sancho Juventus | arrivano altre novità sul possibile passaggio dell’inglese in bianconero Tempistiche e retroscena sulla trattativa con il Manchester United

Sancho Juventus: le ultime novità sul possibile trasferimento dell’inglese in bianconero stanno facendo tremare i tifosi. Dopo mesi di attese e trattative, sembra che la strategia della Juventus stia dando i suoi frutti, portando a una svolta decisiva nella trattativa con il Manchester United. La pazienza e le tempistiche potrebbero finalmente premiare, aprendo uno scenario imprevedibile per il mercato estivo. La questione è ormai vicina a una risoluzione importante...

