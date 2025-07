Zelensky ricevuto da Leone XIV | Mosca respinge proposte di pace

Nel cuore di un mondo in tumulto, il presidente Zelensky incontra Papa Leone XIV, esprimendo gratitudine e speranza per un dialogo che possa portare alla pace in Ucraina. Tuttavia, Mosca respinge le proposte di incontro, lasciando il futuro incerto. La diplomazia rimane sospesa, ma l’anelito alla pace persiste. La scena internazionale si prepara a nuove sfide e decisioni cruciali, mentre il cammino verso la stabilità continua a intrecciarsi tra speranze e ostacoli.

ROMA, 09 LUG – “Grati per l’incontro e la conversazione molto approfondita con Papa Leone XIV. Apprezziamo tutto il sostegno e ogni preghiera per la pace in Ucraina. La proposta di incontri in Vaticano per fermare l’aggressione russa e raggiungere una pace stabile, duratura e autentica rimane aperta e pienamente possibile. Per ora, solo Mosca sta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

