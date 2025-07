Calciomercato Inter i nerazzurri si fiondano su un nuovo obiettivo per la difesa | non solo Leoni nel mirino

L’estate del calciomercato è infuocata e l’Inter non perde tempo: occhi puntati su un nuovo difensore di prospettiva, Jhon Lucumí del Bologna. La dirigenza nerazzurra accelera per assicurarsi il talento colombiano, mentre le strategie per rinforzare la retroguardia si intensificano. Non solo Leoni, ma anche questa nuova pista potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione: il mercato è nel vivo e ogni mossa conta. Restate sintonizzati per gli sviluppi più caldi!

Calciomercato Inter, occhi aperti su un difensore del Bologna: i nerazzurri devono stringere i tempi per aggiudicarsi il sudamericano. Non solo Giovanni Leoni del Parma. I nerazzurri perseverano nella propria perenne ricerca di un difensore di prospettiva per rinforzare il reparto arretrato e guarda con crescente attenzione in casa Bologna. Il nome che intriga i nerazzurri è quello di Jhon Lucumí, centrale colombiano classe 1998, protagonista di una stagione solida con la maglia rossoblù e già nel mirino di diversi club europei tra cui, appunto, quello del calciomercato Inter. Come riportato dal Resto del Carlino, giovedì 10 luglio rappresenta una data chiave per il futuro del calciatore: scade infatti la clausola rescissoria di 28 milioni di euro inserita nel suo contratto.

