Canoa slalom Mondiali Under 23 Juniores | Borghi Micozzi Barzon Spagnol e Maiutto in semifinale nella C1 U23

L’azione frenetica e la passione italiana si fanno sentire a Foix, dove i giovani talenti dell’Italia si contendono il podio ai mondiali di canoa slalom Under 23 e Juniores. Tra semifinali emozionanti e prestazioni da applausi, la nostra squadra dimostra di essere un elemento di grande competitività e talento, alimentando sogni di gloria. La giornata si conclude con speranze e ambizioni, lasciando il pubblico pronto a tifare per le medaglie che potrebbero arrivare.

Seconda giornata di gare a Foix, in Francia per i campionati mondiali di canoa slalom Under 23Juniores, L’Italia sfiora la medaglia nella C1 Under 23 a squadre maschile ed ottiene altri pass per le semifinali con Elena Borghi e Elena Micozzi nella C1 Under 23 femminile, Martino Barzon, Marino Spagnol ed Elio Maiutto nella C1 Under 23 maschile. Nella categoria juniores passano il turno Vittoria Cuignon nella gara femminile, Dennis Fina, Lars Aaron Senoner e Riccardo Pontarollo in quella maschile. Nella C1 Under 23 femminile Elena Borghi ottiene la sesta posizione chiudendo la sua prova, con il percorso netto, in 104. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa slalom, Mondiali Under 23/Juniores: Borghi, Micozzi, Barzon, Spagnol e Maiutto in semifinale nella C1 U23

