non ci mancherai vannacci saluta carola rackete e i social impazziscono

Carola Rackete ha dato le dimissioni come europarlamentare perché, ha detto, " la mia candidatura e il mio mandato hanno sempre avuto l'obiettivo di contribuire al rinnovamento del partito Die Linke ". Il suo mandato all'Europarlamento è durato un anno, durante il quale Rackete non si è comunque contraddistinta per una particolare attività. " Come persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall'inizio di definire il mandato in modo collettivo e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando con le mie dimissioni ", ha concluso Rackete nella sua nota. Ora, quindi, è presumibile che tornerà nelle piazze e nelle manifestazioni, in particolare quelle relative all'ecologia perché, come ha detto in passato, sono questi i temi di suo interesse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it