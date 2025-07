Asensio talento selvaggio che fa gol | ecco perché può servire all' Inter

Asensio, talento selvaggio ed esplosivo in campo, potrebbe essere la carta vincente per l'Inter. Con la sua imprevedibilità anche fuori dal campo, quella gita a Como nasconde forse un nuovo capitolo della sua rinascita. Dopo una parentesi difficile a Parigi e diversi infortuni, l’ex predestinato cerca il riscatto: il sì all’Inter potrebbe essere il passo decisivo verso una nuova stagione di successi.

