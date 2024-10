Maxi sequestro di oggetti a tema Halloween a Lodi. Oltre 10mila prodotti pericolosi erano già esposti nei negozi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lodi, 30 ottobre 2024 – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lodi, in vista della prossima celebrazione di Halloween, hanno intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali organizzati per la vendita di tutti quei prodotti tipicamente utilizzati per i festeggiamenti. Nel corso dei controlli, in particolare presso un negozio di Lodi e uno di Zelo Buon Persico, i militari della Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro i prodotti destinati alla vendita e risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. Più nel dettaglio, i Finanzieri del Gruppo Lodi hanno rinvenuto e sequestrato Oltre 10.400 prodotti “non sicuri” a tema Halloween sugli scaffali pronti per la vendita. Ilgiorno.it - Maxi sequestro di oggetti a tema Halloween a Lodi. Oltre 10mila prodotti pericolosi erano già esposti nei negozi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, in vista della prossima celebrazione di, hanno intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali organizzati per la vendita di tutti queitipicamente utilizzati per i festeggiamenti. Nel corso dei controlli, in particolare presso uno die uno di Zelo Buon Persico, i militari della Guardia di Finanza hanno sottoposto adestinati alla vendita e risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. Più nel dettaglio, i Finanzieri del Gruppohanno rinvenuto e sequestrato10.400“non sicuri” asugli scaffali pronti per la vendita.

