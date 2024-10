Ilrestodelcarlino.it - L’addio straziante a Fabio Tosi. La forza della fidanzata Benedetta: "Grazie per la luce che hai portato"

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) di Zoe Pederzini "Questo è il momento del dolore erabbia. Arriverà il momentoverità egiustizia. Intanto dico a chi vuole parlare, sfogare ciò che ha dentro: parlate, e non abbiate paura". Parole potenti, e straziate dal dolore, quelle di, ladi, morto alla Toyota Material Handling. Sono arrivati in centinaia, ieri mattina, alle porte di Bologna, alla chiesaMadonna del Buon Consiglio di Castenaso, per dare l’ultimo saluto a. Il giovane, insieme al collega Lorenzo Cubello, era in forze all’officinaToyota Material Handling di via Persicetana Vecchia, a Borgo Panigale, quando c’è stata l’esplosione per loro fatale.