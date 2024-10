Liberoquotidiano.it - Baba Vanga, la profezia sul 2025: il giorno dell'Apocalisse, siamo spacciati?

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non solo Nostradamus, che per ilprevedeva "guerre crudeli" che coinvolgeranno le "terre d'Europa". Infatti anche, la famosa mistica di nazionalità bulgara e cieca da entrambi gli occhi, scomparsa nel 1996, avrebbe formulato previsioni inquietanti riguardo al. Nel passato, secondo chi ha raccolto il suo verbo, avrebbe anticipato eventi come gli attentati'11 settembre e l'elezione di Barack Obama come primo presidente afroamericano degli Stati Uniti. Quanto al, unae sue profezie dà conto di un conflitto che potrebbe scoppiare tra due nazioni europee, causando ripercussioni devastanti su scala globale.  Secondo le sue parole, infatti, questa guerra tra i due Paesi europei potrebbe innescare una vera e propriamondiale, che potrebbe espandersi ben oltre i confini'Europa.