Ancora fuoco contro Unifil in Libano | feriti otto soldati austriaci

otto soldati austriaci in forza al contingente Unifil sono rimasti feriti da un razzo lanciato a Camp Naqoura alle 12.58 di ieri, nessuno di loro in modo grave. A renderlo noto su X è stato Michael Bauer, portavoce della Difesa di Vienna, che ha parlato di abrasioni leggere e superficiali e assicurato che per nessuno

Stando a quanto riportato dal sito di informazione libanese Al-Nashra, le forze israeliane hanno sparato contro una torre dell'Unifil nel sud del Libano, ferendo almeno due peacekeeper del battaglione ...

A nulla sono valsi l'indignazione e i richiami dell'Onu e dell'Italia: Israele ha attaccato "per la seconda volta in 48 ore" postazioni dell'Unifil nel Libano del sud, aprendo il fuoco contro un posto ...

L’incidente è in fase di indagine”. Una fonte dell’Onu sostiene che Israele avrebbe di nuovo aperto il fuoco contro la base Unifil di Naqura, nel Libano meridionale, ferendo due caschi blu.

L'attacco sferrato alle 6 di questa mattina su Haifa. L'Iran teme la rappresaglia israeliana: intenso lavoro diplomatico con i Paesi del Medioriente per limitarla Nuova giornata di guerra oggi, 12 ott ...