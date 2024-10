Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono lasciati? La risposta social è chiara (Di martedì 29 ottobre 2024) Sonia Bruganelli chiarisce le voci sulla presunta rottura con Angelo Madonia, maestro di Ballando con le Stelle. Dopo un’intervista a Domenica In, in cui ha parlato solo della fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis, i social si sono riempiti di ipotesi su una possibile crisi tra lei e Madonia. Di fronte ai commenti sul fatto che la coppia avesse “cancellato tutte le foto insieme”, Bruganelli ha risposto direttamente nelle sue storie Instagram: “Io e Angelo non abbiamo mai volutamente pubblicato nostre foto insieme. Le storie si cancellano dopo 24 ore.”Con un tocco d’ironia, anche Madonia ha commentato: “Dovete ancora aspettare,” lasciando intendere che la loro relazione prosegue, anche se preferiscono mantenerla riservata e lontana dal gossip. Corrieretoscano.it - Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono lasciati? La risposta social è chiara Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 29 ottobre 2024)chiarisce le voci sulla presunta rottura con, maestro di Ballando con le Stelle. Dopo un’intervista a Domenica In, in cui ha parlato solo della fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis, isiriempiti di ipotesi su una possibile crisi tra lei e. Di fronte ai commenti sul fatto che la coppia avesse “cancellato tutte le foto insieme”,ha risposto direttamente nelle sue storie Instagram: “Io enon abbiamo mai volutamente pubblicato nostre foto insieme. Le storie si cancellano dopo 24 ore.”Con un tocco d’ironia, ancheha commentato: “Dovete ancora aspettare,” lasciando intendere che la loro relazione prosegue, anche se preferiscono mantenerla riservata e lontana dal gossip.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, oggi ospite a 'Domenica In': dalla malattia della figlia Silvia al fidanzato, amore finito? Gli indizi (inequivocabili) sui social e le parole di lei: «V;si sono lasciati? La risposta social è chiara; "hanno cancellato le foto insieme", l'opinionista fa chiarezza;, via foto e storia finita? Lui: "Parlo io: la verità"; Ballando con le Stelle, è finita tra?; Leggi >>>

Dopo vari rumor e indiscrezioni arriva la risposta di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia riguardo le voci sulla loro rottura

(novella2000.it)

Dopo vari rumor e indiscrezioni arriva la risposta di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia riguardo le voci sulla loro rottura ...

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono lasciati? Indizi social e la risposta che toglie dubbi

(adnkronos.com)

L'imprenditrice ha risposto sul suo profilo social alle indiscrezioni sulla sua relazione con il maestro di Ballando con le stelle ...

Angelo Madonia smentisce l’addio a Sonia Bruganelli, l’amore continua: “Dovrete aspettare”

(msn.com)

Angelo Madonia è intervenuto su Instagram per fare chiarezza sulle voci della rottura tra lui e la concorrente di Ballando con le stelle.

“Sonia Bruganelli e Angelo Madonia hanno cancellato le foto insieme”, l’opinionista fa chiarezza

(fanpage.it)

Sonia Bruganelli ha risposto a chi sostiene che abbia cancellato dai social le foto che la ritraggono con il fidanzato Angelo Madonia, riguardo al quale ...