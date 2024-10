Novara-Vicenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 (Di martedì 29 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Novara-Vicenza, match valido per la dodicesima giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Dopo la sconfitta contro il Padova e il pari contro il Lumezzane, i biancorossi sono tornati a macinare, e nell’ultimo turno hanno rifilato un secco 3-0 all’Atalanta U23. Il distacco dagli euganei capilista è di 5 punti, e l’obiettivo è fare risultato in Piemonte per non perdere ulteriore terreno. I padroni di casa però sono in salute, non perdono da cinque turni e venderanno cara la pelle. Novara-Vicenza: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di martedì 29 ottobre alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la dodicesima giornata del girone A di/2025. Dopo la sconfitta contro il Padova e il pari contro il Lumezzane, i biancorossi sono tornati a macinare, e nell’ultimo turno hanno rifilato un secco 3-0 all’Atalanta U23. Il distacco dagli euganei capilista è di 5 punti, e l’obiettivo è fare risultato in Piemonte per non perdere ulteriore terreno. I padroni di casa però sono in salute, non perdono da cinque turni e venderanno cara la pelle.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di martedì 29 ottobre alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.

