Formula 1 Mondiale Costruttori aperto | la Ferrari punta al successo

Se il Mondiale piloti 2024 di Formula 1 sembra destinato a tingersi ancora una volta di orange, con la quarta vittoria consecutiva di Max Verstappen, quello Costruttori è ancora tutto da scrivere. La Ferrari, reduce dalla doppia vittoria a Austin (leggi qui) prima e in Messico (leggi qui) poi, è in netta crescita e ha messo la freccia proprio sulla Red Bull, puntando ora il primo posto della McLaren. La vetta è ora distante solo 29 punti con ancora quattro gare da correre e due Sprint. Il Mondiale di Formula 1 non concede soste e tornerà protagonista anche il prossimo weekend, quando andrà in scena il Gp del Brasile, in programma domenica 3 novembre alle ore 18. Formula 1, Mondiale Costruttori: la situazione A Maranello il Mondiale Costruttori di Formula 1 manca dal 2008, quando la Ferrari vinse proprio sulla McLaren.

Formula 1, la Ferrari vuole il Mondiale costruttori: ora il sorpasso sulla McLaren

A Maranello il Mondiale costruttori di Formula 1 manca dal 2008, quando la Ferrari vinse proprio sulla McLaren. La scuderia britannica invece non vince un costruttori dal 2007, e dopo 16 anni, ...

F1, Mondiale Costruttori: Ferrari favorita, ora o mai più

F1, Mondiale Costruttori: Ferrari favorita, ora o mai più. E dopo Austin e Messico è tempo del GP del Brasile.

Ferrari, il Mondiale Costruttori è possibile: Red Bull superata, e adesso...

La doppia vittoria negli USA e in Messico ha accorciato la distanza dal primo posto. La McLaren non è lontana mentre la Red Bull continua a perdere punti ...

Classifica Formula 1 2024/ Il Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Città del Messico (27 ottobre)

Classifica Formula 1 2024, il Mondiale Piloti e Costruttori oggi domenica 27 ottobre verso il GP Città del Messico, con nuove ambizioni per la Ferrari.