Empoli-Inter al Castellani, che risposta del pubblico! Dato ufficiale (Di martedì 29 ottobre 2024) Empoli-Inter al Castellani domani con fischio d'inizio alle 18.30. Match valido per la decima giornata di Serie A. C'è la nota del club toscano. NOTA SUL Castellani – "Empoli Football Club rende noto che sono esauriti i biglietti per la gara tra Empoli e Inter, valida per la decima giornata del Campionato di Serie A Enilive 2024/25 in programma domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 18.30 allo Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli. La prevendita dei tagliandi è terminata nelle scorse ore, le biglietterie dello stadio resteranno chiuse nella giornata di domani e non sarà possibile acquistare ulteriori biglietti per la gara". Lo stadio Castellani conta una capienza di quasi 17mila posti. Per Empoli-Inter sarà completamente esaurito in ogni ordine di posto.

Primo e unico turno infrasettimanale della stagione 2024/25 in Serie A, la decima giornata vedrà l' Inter di Simone Inzaghi fare visita all' Empoli di D'Aversa al Castellani. I nerazzurri arrivano dal ...

Delle quattro volte in cui l’Empoli ha sconfitto l’Inter nella sua storia (su un totale di 43 precedenti tra Coppa Italia e Serie A), la più recente, per il modo in cui è arrivata, è per certi versi a ...

Il tecnico azzurro affronta il big match contro la formazione di Inzaghi: "Queste partite si preparano da sole" ...

Le “missioni impossibili” non sembrano spaventare l’Empoli di questa stagione, che nelle prime nove giornate di Serie A ha dimostrato di potersela giocare con tutti e ora sogna l’impresa contro l’Inte ...