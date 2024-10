Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo linee generali, ma ascolteremo tutti"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il progetto è ancora top secret. Ma per motivazioni facilmente intuibili, onde evitare fughe in avanti o proclami spot: "già definito le, ma sicché terremo certamente conto delle indicazioni che ci forniranno i cittadini in quel concorso di idee ed organizzeremo degli incontri specifici con le associazioni e gli ordini professionali, vorremmo che i dettagli fossero concertati con questi soggetti, prima di presentare il piano di riqualificazione del Corso nella sua interezza". Parole dell’assessore a Decoro, Verde pubblico e Turismo Daniele Berardinelli, che da ieri sta monitorando con attenzione l’avvio del sondaggio pubblicato dal Comune su Telegram, per ascoltare e recepire le impressioni degli anconetani in merito ai nuovi arredi che vorrebbero vedere nel corso Garibaldi del futuro.