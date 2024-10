Milan-Napoli Fonseca | Rinvio Bologna? Siamo stati penalizzati Siamo in corsa per lo Scudetto

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “di? È stato difficile gestire questo momento, anche il giorno prima della partita. Difficile gestirlo perché quando ciallenati non sapevamo se avremmo giocato o no. Sono state ore difficili, anche perché noi volevamo giocare. Penso chemoltonon giocando”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore delPaulo, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro il, in merito aldella partita in casa del. Una decisione, quella della Lega Serie A, che costringerà i rossoneri a scendere in campo contro i partenopei senza gli squalificati Theo Hernandez e Reijnders. Una difficoltà in più contro una “squadra fortissima, come dimostra la classifica, che è in un buon momento, con un allenatore fortissimo. Arriva qui molto motivata, ma anche noimotivati in vista della partita”.