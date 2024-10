Impugna l’ascia e cerca di colpire un uomo al distributore di benzina in provincia di Latina: 58enne salvo per miracolo (Di lunedì 28 ottobre 2024) Paura nella notte ad Aprilia. Un episodio di violenza ancora inspiegabile quello che ha coinvolto un uomo di 58 anni, residente a Nettuno, è stato aggredito da un individuo in evidente stato di alterazione psicofisica mentre si trovava presso un distributore di benzina. L’allarme è stato lanciato dalla vittima stessa, che ha contattato il 112 N.U.E. richiedendo l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Campoverde. Aggressione con una maschera di Halloween e un’ascia Secondo il racconto del 58enne, l’episodio è avvenuto nella notte mentre si era fermato per fare rifornimento. L’uomo ha notato una figura uscire da un gazebo nelle vicinanze: l’aggressore indossava una maschera di Halloween e brandiva un’ascia. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Paura nella notte ad Aprilia. Un episodio di violenza ancora inspiegabile quello che ha coinvolto undi 58 anni, residente a Nettuno, è stato aggredito da un individuo in evidente stato di alterazione psicofisica mentre si trovava presso undi. L’allarme è stato lanciato dalla vittima stessa, che ha contattato il 112 N.U.E. richiedendo l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Campoverde. Aggressione con una maschera di Halloween e un’ascia Secondo il racconto del, l’episodio è avvenuto nella notte mentre si era fermato per fare rifornimento. L’ha notato una figura uscire da un gazebo nelle vicinanze: l’aggressore indossava una maschera di Halloween e brandiva un’ascia.

