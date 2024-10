Anteprima24.it - Spaccia nel terminal bus, arrestato 34enne senegalese

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri, nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un trentaquattrenne, cittadino, mentre era intento are sostanza stupefacente nei pressi delbus di Avellino, centro di ritrovo di molti giovani. L’, titolare di permesso di soggiorno, è stato trovato in possesso di 35 grammi di hashish diviso in 43 dosi e una somma di circa 350 euro divisa in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza presso il Tribunale di Avellino, e il G.I.P.