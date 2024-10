Quotidiano.net - Il futuro del Movimento. Grillo liquida Conte: "Mago di Oz, siamo estinti"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Non si è fatta attendere la reazione di Beppedopo l’annuncio di Giuseppedi non voler rinnovare il contratto da 300mila euro al garante del5 stelle per la sua consulenza sulla comunicazione., infatti, ha postato sul suo blog un video di cinque minuti dal titolocompostabile nel quale punta il dito contro l’ex presidente del Consiglio. "Non voglio assolutamente fare casino, io rivendico da creatore delil mio diritto all’estinzione del. Io quando vedo questa bandiera dei 5 Stelle con davanti ildi Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco – afferma nel video– quindi va benissimo, dobbiamo essere persone civili. Lui si può fare il suo bel partito, si può fare il suo manifesto con la sua faccia – bella, simpatica e sincera – con su scritto Oz e i 22 mandati.