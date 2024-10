Campionato Italiano GT Endurance: Ebimotors chiude seconda in stagione (Di domenica 27 ottobre 2024) Si è conclusa l’annata 2024 del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2024 con un fine settimana travagliato per il meteo in quel di Monza. Per Ebimotors, comunque, la stagione si conclude con quella che è stata la migliore gara dell’anno. Il podio della gara di Monza con Ebimotors in seconda piazzaIl trio formato da Davide Di Benedetto, Giuseppe Nicolosi e Daniele Cazzaniga su Porsche 911 (992) GT3 Cup numero 122 chiude la gara in seconda posizione di classe GT Cup PRO-AM (2^a divisione) ed al 19esimo piazzamento generale. Un’ottimo posizionamento viste le quasi 40 auto al via. Una fase di cambio ai boxPer i tre piloti di Ebimotors arriva anche la seconda piazza nella classifica del Campionato Italiano, risultato di spessore e maturato con tenacia. Ilgiornaledigitale.it - Campionato Italiano GT Endurance: Ebimotors chiude seconda in stagione Leggi tutta la notizia su Ilgiornaledigitale.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Si è conclusa l’annata 2024 delGran Turismo2024 con un fine settimana travagliato per il meteo in quel di Monza. Per, comunque, lasi conclude con quella che è stata la migliore gara dell’anno. Il podio della gara di Monza coninpiazzaIl trio formato da Davide Di Benedetto, Giuseppe Nicolosi e Daniele Cazzaniga su Porsche 911 (992) GT3 Cup numero 122la gara inposizione di classe GT Cup PRO-AM (2^a divisione) ed al 19esimo piazzamento generale. Un’ottimo posizionamento viste le quasi 40 auto al via. Una fase di cambio ai boxPer i tre piloti diarriva anche lapiazza nella classifica del, risultato di spessore e maturato con tenacia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2024: gran finale a Monza - Al via la prova finale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Ebimotors si presenta con un'auto a Monza ... (ilgiornaledigitale.it)

Campionato GT Endurance, domenica ultima tappa: il Team Ebimotors vuole il podio a Monza - All’Autodromo Nazionale di Monza, domenica 27 ottobre andrà in scena l’ultima prova della stagione per il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Il Team Ebimotors a bordo della Porsche 992 GT3 Cu ... (cataniatoday.it)

A Monza l’ultimo round del GT Endurance - MONZA - Il weekend del 27 ottobre sarà decisivo per le sorti della DL Racing. La scuderia milanese, con le sue due Lamborghini Huracan ST ... (monzaindiretta.it)

Weekend preview: a Monza sfide finali per il CIGT Endurance - All’Autodromo nazionale di Monza va in scena l’atto finale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance con dodici Ferrari al via, molte delle quali in lotta per il titolo sia della classe GT3 sia n ... (ferrari.com)