Manovra il governo si prende la gestione del tesoretto per lo sport | tra i beneficiari inserito pure il Coni di Malagò che ha i bilanci in rosso

La solita mancetta per Milano-Cortina, altri 50 milioni di euro per il 2026, stavolta mascherati da finanziamento per le Paralimpiadi (come se non si sapesse da anni che andavano organizzate). Più soldi al Comitato Paralimpico e alle associazioni sportive (attraverso il Fondo unico del potenziamento del movimento sportivo), meno all'Automobile Club d'Italia, che perde in un sol colpo 50 milioni l'anno, taglio che assomiglia tanto a una punizione per il caso Sticchi Damiani, il presidente "abusivo" che si è fatto rieleggere per la quarta volta di fila nonostante la legge e il parere contrario del governo. E poi una misura più politica, che allarga la platea del finanziamento pubblico allo sport. E potrebbe avere l'effetto neanche troppo collaterale di salvare il bilancio del Coni di Giovanni Malagò. In Manovra non ci sono novità clamorose per il mondo dello sport.

