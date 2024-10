Twente-Lazio 0-2 le pagelle | Pedro il migliore 7 male Tchaouna 55 spicca Pellegrini 7

Twente-Lazio 0-2, le pagelle: Pedro il migliore (7), male Tchaouna (5,5), spicca Pellegrini (7) (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Lazio supera 2-0 il Twente in Olanda e si prende il primo posto nel girone di Europa League con tre successi su tre, insieme a Tottenham e Anderlecht. Decisivi Pedro e Isaksen che regalano il Ilmessaggero.it - Twente-Lazio 0-2, le pagelle: Pedro il migliore (7), male Tchaouna (5,5), spicca Pellegrini (7) Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lasupera 2-0 ilin Olanda e si prende il primo posto nel girone di Europa League con tre successi su tre, insieme a Tottenham e Anderlecht. Decisivie Isaksen che regalano il

Insulti razzisti a Tchaouna durante Twente-Lazio - il racconto di Baroni : “Costretto a sostituirlo” - Luam Tchaouna è stato sostituito da Baroni nei minuti finali di Twente-Lazio di Europa League. Un cambio forzato per l'allenatore che ha visto l'ex Salernitana completamente furioso per gli insulti razzisti ricevuti: "Non aveva più le condizioni ... (Fanpage.it)

Twente Lazio - Baroni analizza : «Dele-Bashiru non mi sorprende. La vittoria la dedichiamo ai tifosi dopo ieri» - Il tecnico della Lazio ha parlato dopo il fischio finale della partita contro il Twente, valida per la terza giornata di Europa League Marco Baroni, allenatore della Lazio, è intervenuto a Sky Sport in occasione della partita di Europa League ... (Calcionews24.com)

La Lazio a punteggio pieno - in Olanda 2-0 al Twente - Pedro e Isaksen in gol, biancocelesti in testa in Europa League con tre vittorie in altrettante gare ENSCHEDE (OLANDA) - La Lazio conserva il primo posto in Europa League dopo tre giornate. La squadra di Marco Baroni supera 2-0 il Twente (rimasto ... (Ilgiornaleditalia.it)

Lazio - Baroni conferma : "Ululati razzisti a Tchaouna dai tifosi del Twente" - Marco Baroni, tecnico della Lazio, analizza ai microfoni di Sky Sport la terza vittoria di fila in Europa League ottenuta contro il Twente:... (Calciomercato.com)