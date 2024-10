"Una scossa salva la vita": l'inaugurazione di un defibrillatore al Molo Manfredi (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'Associazione Marina in collaborazione con Fenimprese Salerno e Gruppo Care, il 29 ottobre alle 10.30, al Molo Manfredi inaugurerà il defibrillatore semiautomatico che sarà istallato presso la sede sociale, a beneficio di chiunque ne dovesse avere bisogno ed alla presenza di diverse autorità Salernotoday.it - "Una scossa salva la vita": l'inaugurazione di un defibrillatore al Molo Manfredi Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'Associazione Marina in collaborazione con Fenimprese Salerno e Gruppo Care, il 29 ottobre alle 10.30, alinaugurerà ilsemiautomatico che sarà istallato presso la sede sociale, a beneficio di chiunque ne dovesse avere bisogno ed alla presenza di diverse autorità

