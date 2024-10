Nuova enciclica del Papa: “Tornare al cuore per cambiare il mondo” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “RiTornare al cuore” in un mondo nel quale siamo tentati di “diventare consumisti insaziabili e schiavi degli ingranaggi di un mercato” perché il mondo può cambiare “a partire dal cuore”. Papa Francesco dedica al Sacro cuore di Gesù ‘Dilexit nos’, quarta enciclica di Bergoglio che ripercorre tradizione e attualità del pensiero “sull’amore umano e divino del cuore di Gesù Cristo“. Nell’enciclica il Pontefice sottolinea come il mondo sembra aver perso il cuore ma che, incontrando l’amore di Cristo, “diventiamo capaci di tessere legami fraterni, di riconoscere la dignità di ogni essere umano e di prenderci cura insieme della nostra casa comune”, come invita a fare nelle sue Encicliche sociali Laudato si’ e Fratelli tutti. Lapresse.it - Nuova enciclica del Papa: “Tornare al cuore per cambiare il mondo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Rial” in unnel quale siamo tentati di “diventare consumisti insaziabili e schiavi degli ingranaggi di un mercato” perché ilpuò“a partire dal”.Francesco dedica al Sacrodi Gesù ‘Dilexit nos’, quartadi Bergoglio che ripercorre tradizione e attualità del pensiero “sull’amore umano e divino deldi Gesù Cristo“. Nell’il Pontefice sottolinea come ilsembra aver perso ilma che, incontrando l’amore di Cristo, “diventiamo capaci di tessere legami fraterni, di riconoscere la dignità di ogni essere umano e di prenderci cura insieme della nostra casa comune”, come invita a fare nelle sue Encicliche sociali Laudato si’ e Fratelli tutti.

