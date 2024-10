Ritrovato morto il paracadutista dell'esercito disperso nel lago di Bolsena (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Drammatica conclusione delle ricerche: è stato Ritrovato senza vita il giovane sottufficiale dell’esercito appartenente al 185º Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi (RRAO) della Folgore, disperso nel pomeriggio di martedì 22 ottobre nelle acque del lago di Bolsena durante Viterbotoday.it - Ritrovato morto il paracadutista dell'esercito disperso nel lago di Bolsena Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Drammatica conclusionee ricerche: è statosenza vita il giovane sottufficialeappartenente al 185º Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi (RRAO)a Folgore,nel pomeriggio di martedì 22 ottobre nelle acque deldidurante

