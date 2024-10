Liberoquotidiano.it - "Morti, feriti e ostaggi". Ankara nel caos, attacco terroristico all'industria aerospaziale: inferno in Turchia

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)contro la sede della societàe di difesa turca Tusas, a 50 chilometri dalla capitale. È successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 ottobre, verso le 16 ora locale. Ci sarebberoe anche degli. E l'sarebbe ancora in corso. Lo riporta l'emittente turca Ntv. La trattativa tra aggressori e forze dell'ordine per il rilascio delle persone trattenute si starebbe svolgendo in questo momento. Al momento le vittime accertate sarebbero due, secondo i media. IL GOVERNO CONFERMA L'Il ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya ha parlato diin un post su X. "Unè stato sferrato contro le strutture della Tusas di. Sfortunatamente, dopo l'abbiamo avuto martiri e", ha aggiunto.