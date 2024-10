Cityrumors.it - Angelina Mango sta male, la vincitrice di Sanremo sospende il tour: cosa farà nei prossimi mesi

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)staed è costretta are ilitaliano ed europeo: ladideve ricaricare le batterie.italiano ed europeo. La popstar ha detto basta, non per colpa sua. A fare i capricci è la salute dopo un anno da protagonista: la cantautrice, dopo aver vintocon “La noia”, non si è mai fermata. Dritta verso l’Eurovision – dove è arrivata quarta rendendo ugualmente onore ai colori dell’Italia – e subito dopo ha fatto partire ilestivo.il(Instagram @) – cityrumors.itEra intenzionata a continuare in giro per lo Stivale e per l’Europa, ma a fermarla è stata la sua voce.