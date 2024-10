Vaticano: prorogata di 4 anni intesa con Cina su nomina vescovi (Di martedì 22 ottobre 2024) L’accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi cattolici in Cina tra Vaticano e governo cinese è stato rinnovato per altri 4 anni. “Le due parti manterranno i contatti e il dialogo seguendo uno spirito costruttivo e continueranno a promuovere il miglioramento delle relazioni Cina-Vaticano”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, che ha confermato la proroga. L’accordo era stato siglato nel 2018 ed era stato già prorogato due volte in passato. Lapresse.it - Vaticano: prorogata di 4 anni intesa con Cina su nomina vescovi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’accordo provvisorio sulladeicattolici intrae governo cinese è stato rinnovato per altri 4. “Le due parti manterranno i contatti e il dialogo seguendo uno spirito costruttivo e continueranno a promuovere il miglioramento delle relazioni”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, che ha confermato la proroga. L’accordo era stato siglato nel 2018 ed era stato già prorogato due volte in passato.

