Salami contaminati da peste suina | Da oltre un mese nessuno li ritira

(Di martedì 22 ottobre 2024) Quei, acquistati con tanto entusiasmo come premio ’in natura’ della corsa amatoriale, si sono trasformati in un’odissea per il presidente di un’associazione sportiva. I dieci insaccati sono risultati infatti parte di un lotto contaminato dae quindi, su disposizione della Asl, daune mezzo si trovano chiusi ermeticamente nella cantina di casa di Giulio D’Angiolo, presidente della Polisportiva Azzano, che non può smaltirli. Epuòrli "visto che il Ministero sta ancora definendo le modalità di ritiro ed eventuale distruzione".