Rotary Club Teramo: Una Serata di Riflessione e Incontri Importanti al Ristorante “Da Gilda” (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Rotary Club di Teramo ha dato vita a un evento significativo il 21 ottobre 2024, presso il noto Ristorante “Da Gilda”. Questa Serata non solo ha segnato la prima conviviale del neopresidente Paolo Brizzi, ma ha anche visto la partecipazione di figure di spicco istituzionali e sociali, conferendo un’importanza particolare all’incontro. Sono stati affrontati temi rilevanti legati alla giustizia sociale e alla lotta contro la mafia, con un focus sulla responsabilità verso le nuove generazioni. Un momento di Riflessione dedicato alle vittime di mafia Il presidente Paolo Brizzi ha aperto la Serata dedicando un momento di silenzio alle vittime delle stragi mafiose, richiamando l’attenzione sull’importanza di non dimenticare le atrocità del passato. Dopo questo gesto di rispetto, ha presentato don Antonio Coluccia come ospite d’onore. Gaeta.it - Rotary Club Teramo: Una Serata di Riflessione e Incontri Importanti al Ristorante “Da Gilda” Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildiha dato vita a un evento significativo il 21 ottobre 2024, presso il noto“Da”. Questanon solo ha segnato la prima conviviale del neopresidente Paolo Brizzi, ma ha anche visto la partecipazione di figure di spicco istituzionali e sociali, conferendo un’importanza particolare all’incontro. Sono stati affrontati temi rilevanti legati alla giustizia sociale e alla lotta contro la mafia, con un focus sulla responsabilità verso le nuove generazioni. Un momento didedicato alle vittime di mafia Il presidente Paolo Brizzi ha aperto ladedicando un momento di silenzio alle vittime delle stragi mafiose, richiamando l’attenzione sull’importanza di non dimenticare le atrocità del passato. Dopo questo gesto di rispetto, ha presentato don Antonio Coluccia come ospite d’onore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Il valore della consulenza : emotività e investimenti" : nuovo incontro del Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 - "Il valore della consulenza: emotività e investimenti" è il titolo dell'incontro promosso dal Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, che si terrà martedì 22 ottobre alle ore 19 presso la sede sociale in via Tommaso Campanella, 38A. Dopo i saluti istituzionali della presidente, avv Monica... (Reggiotoday.it)

ll Rotary Club Perugia Trasimeno in prima linea per la sicurezza stradale - In particolare A. . L’impegno sui temi della sicurezza stradale del Rotary Club Perugia Trasimeno si è concretizzato anche quest’anno con l’organizzazione di un corso di guida sicura per i giovani studenti delle scuole superiori coinvolgendo in questo caso gli studenti del Liceo Alessi di Perugia. (Perugiatoday.it)

Parco Cola - nuovi giochi grazie al Rotary club - . Dopo gli eventi alluvionali del maggio 2023, molte aree verdi e parchi pubblici di Faenza sono stati inondati da acqua e fango che hanno danneggiato moltissime attrezzature. Per questo motivo l’Amministrazione comunale, dopo aver indirizzato finanziamenti arrivati dalla Struttura commissariale per il ripristino delle aree verdi, ora ha messo a punto una serie di interventi per ripristinare o ... (Ilrestodelcarlino.it)