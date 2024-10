Formiche.net - Ripensare la relazione tra Stato e mercato nell’era post-globalizzazione. Un’analisi necessaria

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nel recente numero di Harvard Business Review Italia, Giuseppe Conte, attuale capo del personale di Inps e riconosciuto come il migliore Hr della Pubblica amministrazione nel 2024 secondo Capital, insieme al giornalista e saggista Salvatore Santangelo, offre una riflessione incisiva sul futuro delle classi dirigenti nel delicato equilibrio tra pubblico e privato. In un contesto politico ed economico dove i confini trasi confondono sempre più, l’analisi proa si distingue per la sua provocatoria originalità, offrendo una comprensione profonda delle interazioni complesse che caratterizzano questi due ambiti, in un’epoca segnata da sfide senza precedenti. L’articolo prende le mosse da una premessa fondamentale: comprendere latrarichiede un’attenzione particolare al contesto storico e culturale.