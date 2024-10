Lanazione.it - Pisa omaggia il maggiore Gamerra: la cerimonia con gli studenti delle scuole

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Si è svolta nella mattinata di venerdì 18 ottobre, al cimitero di Riglione, la commemorazione deldi artiglieria Gian Paolo, caduto nei pressi di Stagno il 9 settembre 1943 insieme a otto suoi commilitoni, in uno scontro con i tedeschi. L’iniziativa si è svolta ad anno scolastico iniziato per favorire la partecipazione. Erano infatti presenti glidell’Istituto comprensivo “Gian Paolo” che hanno letto propri contributi di idee e pensieri, e del coro e dell’orchestra dell’Istituto comprensivo “Leonardo Fibonacci”, che hanno eseguito gli inni. Gli elaborati deglisono stati raccolti in un libretto e distribuito ai presenti. Alla, organizzata da Comune di, Consiglio Regionale, Provincia die dalla sezione di“Nicola Ciardelli” di A.N.ART.