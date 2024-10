Tarantinitime.it - Ai domiciliari fa l’influencer sui social, 46enne torna in carcere

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 41 anni residente nel comune di Manduria perché ritenuto presunto responsabile del reato di inosservanza delle prescrizioni imposte dal suo regime detentivo. Il personale del Commissariato di Manduria, nel corso di specifici servizi di monitoraggio del web ed in particolare dei più comuninetwork usati sempre con maggior frequenza anche come mezzo di comunicazione da persone destinatarie di misure restrittive, ha monitorato un 41enne residente a Manduria e sottoposto al regime degli arresti, il quale utilizzava con più “profili” una popolare piattaformaper pubblicare con assidua frequenza sia foto e video della sua vita quotidiana che per organizzare giochi d’azzardo on line nei quali lui rivestiva l’attivo ruolo del cosiddetto “mazziere”.