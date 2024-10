Milano: aperto un fascicolo per violenza sessuale dopo una serata in discoteca (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Procura di Milano ha avviato un’inchiesta a seguito della denuncia di una giovane di vent’anni, che ha segnalato di aver subito violenza sessuale da parte di un coetaneo. L’episodio è avvenuto nella zona di Corso Como, nota per la sua vivace vita notturna. La Polizia, arrivata prontamente sul luogo della segnalazione, ha avviato le indagini con la massima serietà, ponendo l’accento sull’importanza di affrontare e sospendere ogni forma di violenza di genere. I dettagli dell’incidente La ragazza, secondo quanto riferito, era stata in discoteca con un amico originario del Mali e, dopo aver trascorso alcune ore nei locali affollati della movida milanese, ha deciso di tornare a casa in auto. Durante il tragitto, si sarebbero verificate le condizioni che hanno portato all’accusa di violenza sessuale. Gaeta.it - Milano: aperto un fascicolo per violenza sessuale dopo una serata in discoteca Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Procura diha avviato un’inchiesta a seguito della denuncia di una giovane di vent’anni, che ha segnalato di aver subitoda parte di un coetaneo. L’episodio è avvenuto nella zona di Corso Como, nota per la sua vivace vita notturna. La Polizia, arrivata prontamente sul luogo della segnalazione, ha avviato le indagini con la massima serietà, ponendo l’accento sull’importanza di affrontare e sospendere ogni forma didi genere. I dettagli dell’incidente La ragazza, secondo quanto riferito, era stata incon un amico originario del Mali e,aver trascorso alcune ore nei locali affollati della movida milanese, ha deciso di tornare a casa in auto. Durante il tragitto, si sarebbero verificate le condizioni che hanno portato all’accusa di

