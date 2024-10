Migranti, Meloni: “Continueremo a lavorare senza sosta per difendere confini” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''Il nostro impegno va avanti. Continueremo a lavorare senza sosta per difendere i nostri confini e per ristabilire un principio fondamentale: in Italia si entra solo legalmente, seguendo le norme e le procedure previste". Così la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione diffusa da Palazzo Chigi. Nel pomeriggio di oggi, alle 18, Meloni presiederà L'articolo Migranti, Meloni: “Continueremo a lavorare senza sosta per difendere confini” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''Il nostro impegno va avanti.peri nostrie per ristabilire un principio fondamentale: in Italia si entra solo legalmente, seguendo le norme e le procedure previste". Così la premier Giorgiain una dichiarazione diffusa da Palazzo Chigi. Nel pomeriggio di oggi, alle 18,presiederà L'articolo: “per” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Migranti - Meloni : "Continueremo a lavorare senza sosta per difendere confini" - La presidente del Consiglio: "In Italia si entra solo legalmente, seguendo norme e procedure previste" ''Il nostro impegno va avanti. Continueremo a lavorare senza sosta per difendere i nostri confini e per ristabilire un principio fondamentale: in Italia si entra solo legalmente, seguendo le norme e le procedure previste".

