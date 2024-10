Pisa, aggredita troupe di “Fuori dal Coro” (Di domenica 20 ottobre 2024) Pisa, 20 ottobre 2024 – Aggrediti da un gruppetto di stranieri, sotto le gallerie di viale Gramsci dove la troupe di “Fuori dal Coro”, programma d’attualità condotto su Rete 4 da Mario Giordano, stava effettuando un reportage sul tema della sicurezza. Nel mirino dei pusher sono finiti l’inviata, la giornalista toscana Chiara Giannini, i due operatori e due addetti alla security di Mediaset. La troupe aveva iniziato le riprese nel quartiere Stazione già sabato, sorvegliata a distanza dai gruppetti di stranieri che frequentano la zona. Ma in due hanno preso a male parole la giornalista e gli operatori, fatti bersaglio di lanci di pezzi di vetro che hanno ferito uno dei tecnici al sopracciglio e provocato un taglio al dito dell’altro, mentre una delle telecamere sarebbe stata danneggiata. Lanazione.it - Pisa, aggredita troupe di “Fuori dal Coro” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Aggrediti da un gruppetto di stranieri, sotto le gallerie di viale Gramsci dove ladi “dal”, programma d’attualità condotto su Rete 4 da Mario Giordano, stava effettuando un reportage sul tema della sicurezza. Nel mirino dei pusher sono finiti l’inviata, la giornalista toscana Chiara Giannini, i due operatori e due addetti alla security di Mediaset. Laaveva iniziato le riprese nel quartiere Stazione già sabato, sorvegliata a distanza dai gruppetti di stranieri che frequentano la zona. Ma in due hanno preso a male parole la giornalista e gli operatori, fatti bersaglio di lanci di pezzi di vetro che hanno ferito uno dei tecnici al sopracciglio e provocato un taglio al dito dell’altro, mentre una delle telecamere sarebbe stata danneggiata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

TRAMA A SERBIAN FILM - A Serbian Film, scheda del film di Srdjan Spasojevic, con Srdjan Todorovic, Sergej Trifunovic e Jelena Gavrilovic,, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere i ... (comingsoon.it)

‘Ti amo’ di Umberto Tozzi nella serie di Cuarón: “Sogno di girare un intero film in Italia”. E nella colonna sonora c’è anche la figlia Bu - Pisa e appunto il mare di Forte dei marmi. “Girare in Italia è stata una gioia immensa – ha raccontato a Venezia il regista a Repubblica – In Italia abbiamo deciso di essere più liberi, il giorno dopo ... (repubblica.it)

Anastasia, il musical in anteprima nazionale al Verdi di Montecatini - “Sono già stata sul palco del Verdi, nella stagione 2019-20 con Sweeney Todd. Da turista, ho visitato Firenze, Pisa e Montecatini appunto (qualcosina). Mi riprometto di conoscerla meglio, dedicandole ... (msn.com)