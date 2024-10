Empoli-Napoli, Gemmi: “Rigore ingiusto che ha inciso sul risultato” (Di domenica 20 ottobre 2024) Roberto Gemmi, Direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli. La gara tra Empoli e Napoli si è da L'articolo Empoli-Napoli, Gemmi: “Rigore ingiusto che ha inciso sul risultato” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Empoli-Napoli, Gemmi: “Rigore ingiusto che ha inciso sul risultato” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Roberto, Direttore sportivo dell’, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il. La gara trasi è da L'articolo: “che hasul” proviene da ForzAzzurri.net.

Empoli in subbuglio per la controversa decisione arbitrale sul rigore contro il Napoli - Le sue parole rimarcano un’incredulità profonda: “A nostro avviso non c’era fallo, non so dove si sia verificato il presunto contatto“. Il punto di vista dell’Empoli sul rigore concesso Dopo il fischio finale, Roberto Gemmi ha condiviso le sue impressioni sull’episodio contestato che ha portato al rigore per il Napoli, descritto come un “rigorino“. (Gaeta.it)

Lo sfogo in diretta del ds dell’Empoli dopo il ko col Napoli : “State glissando sul rigore vorrei spiegazioni” - Il direttore sportivo dell'Empoli, Roberto Gemmi, interviene in diretta tv su DAZN durante l'intervista post gara per sfogarsi contro la decisione arbitrale di Abisso di indicare rigore per il Napoli. . Il dirigente empolese è contrariato: "State glissando sul rigore, vorrei delle spiegazioni. ". Continua a leggere . (Fanpage.it)

Calvarese sul Rigore Conteso : Napoli vs Empoli - Il fatto che Politano avesse già preso il pallone rafforza ulteriormente la decisione di Abisso. Conclusione In sintesi, il rigore concesso al Napoli per il fallo di Anjorin su Politano rappresenta un episodio emblematico delle complessità che caratterizzano il mondo arbitrale nel calcio. Calvarese: La Dinamica del Fallo Il contatto che ha portato al rigore è avvenuto quando Anjorin ... (Terzotemponapoli.com)