Ballando con le Stelle 19 ottobre 2024: classifica e eliminati (Di domenica 20 ottobre 2024) I Cugini di Campagna sono stati eliminati da Ballando con le Stelle sabato 19 ottobre 2024. Al primo posto della classifica, dopo tre settimane consecutive, non troviamo più la Guaccero con il maestro Giovanni Pernice ma Nina Zilli e Pasquale La Rocca. Due sono stati i concorrenti finiti allo spareggio e quindi a rischio eliminazione: I Cugini di Campagna e Sonia Bruganelli. Il verdetto ha decretato l'eliminazione dei Cugini di Campagna con il 43% dei voti. Ultimora.news - Ballando con le Stelle 19 ottobre 2024: classifica e eliminati Leggi tutta la notizia su Ultimora.news (Di domenica 20 ottobre 2024) I Cugini di Campagna sono statidacon lesabato 19. Al primo posto della, dopo tre settimane consecutive, non troviamo più la Guaccero con il maestro Giovanni Pernice ma Nina Zilli e Pasquale La Rocca. Due sono stati i concorrenti finiti allo spareggio e quindi a rischio eliminazione: I Cugini di Campagna e Sonia Bruganelli. Il verdetto ha decretato l'eliminazione dei Cugini di Campagna con il 43% dei voti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti tv ieri sera : Ballando con le stelle - Tu si que vales | Dati Auditel - sabato 19 ottobre 2024 - 00%); Endless Love raggiunge 0. CANALE 5 Beautiful conquista 0. 000. 00%); Sabato in diretta: 0. 000. 000 con un audience del 0. “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci contro “Tu si que vales“ di Maria De Filippi. 00% di share. Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti che si trovano nella stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire ... (Superguidatv.it)

Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli fanno pace a Ballando con le stelle - Ieri sera a Ballando con le stelle Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli hanno fatto pace in diretta. Ecco cos'è successo L'articolo Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli fanno pace a Ballando con le stelle proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Ascolti TV del 19 ottobre - Ballando con le stelle e Tu si que vales : chi ha vinto - ecco i dati auditel - Ascolti TV del 19 ottobre, Ballando con le stelle contro Tu si que vales: ecco chi ha vinto. L'articolo Ascolti TV del 19 ottobre, Ballando con le stelle e Tu si que vales: chi ha vinto, ecco i dati auditel proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)