Vigili del fuoco salvano una piccola volpe a Roma: era intrappolata in intercapedine (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una piccola volpe è stata salvata dai Vigili del fuoco questa mattina in Viale Pola a Roma. L'animale è stato recuperato in buone condizioni all'interno di un'intercapedine al piano terra e sistemato in una scatola di cartone in attesa di essere visitato da un veterinario.

