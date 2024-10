Processo Amato, il giorno della verità. Attesa per la sentenza: segui la diretta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bologna, 16 ottobre 2024 – “Una storia orribile di gente perbene”. Così l’ha definita nella sua requisitoria la procuratrice aggiunta Morena Plazzi titolare dell’inchiesta con il sostituto Domenico Ambrosino che per Giampaolo Amato, oculista 65enne ex medico della Virtus accusato del duplice omicidio della moglie Isabella Linsalata 62 anni a sua volta medico e della suocera Giulia Tateo di 87 anni, ha chiesto l’ergastolo. E ora è arrivato il giorno della verità nel giallo che ha sconvolto Bologna. Si chiuderà infatti con tutta probabilità oggi il Processo al medico. Le due donne sono state trovate morte a 22 giorni di distanza l’una dall’altra nell’ottobre 2021, uccise da un cocktail letale di Midazolam (benzodiazepina) e Sevoflurano (anestetico ospedaliero). Oggi, davanti alla Corte d’assise presieduta dal giudice Pierluigi Di Bari le parti hanno replicato alla discussione. Ilrestodelcarlino.it - Processo Amato, il giorno della verità. Attesa per la sentenza: segui la diretta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bologna, 16 ottobre 2024 – “Una storia orribile di gente perbene”. Così l’ha definita nella sua requisitoria la procuratrice aggiunta Morena Plazzi titolare dell’inchiesta con il sostituto Domenico Ambrosino che per Giampaolo, oculista 65enne ex medicoVirtus accusato del duplice omicidiomoglie Isabella Linsalata 62 anni a sua volta medico esuocera Giulia Tateo di 87 anni, ha chiesto l’ergastolo. E ora è arrivato ilnel giallo che ha sconvolto Bologna. Si chiuderà infatti con tutta probabilità oggi ilal medico. Le due donne sono state trovate morte a 22 giorni di distanza l’una dall’altra nell’ottobre 2021, uccise da un cocktail letale di Midazolam (benzodiazepina) e Sevoflurano (anestetico ospedaliero). Oggi, davanti alla Corte d’assise presieduta dal giudice Pierluigi Di Bari le parti hanno replicato alla discussione.

