Latina, scuola evacuata in seguito ad una fuga di gas: il sindaco incontra il dirigente scolastico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Latina, 16 ottobre 2024- Il sindaco di Latina Matilde Celentano e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale questa mattina hanno ricevuto in Comune il dirigente scolastico del liceo scientifico G. B. Grassi Vincenzo Lifranchi. La prima cittadina, infatti, si era presa l’impegno di convocare Lifranchi in seguito alla fuga di gas, avvenuta la scorsa settimana, dal cantiere Italgas di via del Lido, che aveva reso necessaria l’evacuazione della scuola. “Lo scorso 10 ottobre – afferma la prima cittadina – si è verificato un guasto accidentale durante i lavori di adeguamento della rete ad opera della società Italgas, che ha provocato una perdita di gas. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024- IldiMatilde Celentano e il vicee assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale questa mattina hanno ricevuto in Comune ildel liceo scientifico G. B. Grassi Vincenzo Lifranchi. La prima cittadina, infatti, si era presa l’impegno di convocare Lifranchi inalladi gas, avvenuta la scorsa settimana, dal cantiere Italgas di via del Lido, che aveva reso necessaria l’evacuazione della. “Lo scorso 10 ottobre – afferma la prima cittadina – si è verificato un guasto accidentale durante i lavori di adeguamento della rete ad opera della società Italgas, che ha provocato una perdita di gas.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Latina / Cantiere davanti al Grassi - Sindaco e Vicesinda incontrano il Dirigente scolastico - LATINA – La sindaca di Latina Matilde Celentano e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale questa mattina hanno ricevuto in Comune il dirigente scolastico del liceo scientifico G. B. Grassi Vincenzo Lifranchi. La prima cittadina, infatti, si era presa l’impegno di convocare Lifranchi in seguito alla fuga di gas, avvenuta la scorsa […] L'articolo Latina / Cantiere ... (Temporeale.info)

Latina - il sindaco Celentano consegna i tesserini a 16 nuovi ispettori ambientali - Presenti alla cerimonia anche il vice commissario della Polizia Locale Emilio Boscaro, il dirigente comunale Gian Pietro De Biaggio e il consigliere e presidente della commissione Ambiente Alessandro Porzi. it è su GOOGLE NEWS. Un’attività che ci aspettiamo funzioni anche da deterrente e che contribuirà alla pulizia, al decoro e alla divulgazione di corrette pratiche da seguire”. (Ilfaroonline.it)

Celentano denuncia gli attacchi di body shaming sui social : sindaco di Latina pronta ad adire le vie legali - “Le donne devono poter fare le proprie scelte senza essere giudicate. Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha annunciato la possibilità di ricorrere alle vie legali a causa dei continui attacchi personali ricevuti sui social network. La Celentano ha sottolineato come sia inaccettabile essere giudicata non per il suo operato, ma sulla base di sospetti riguardo l’uso della chirurgia estetica. (Dayitalianews.com)