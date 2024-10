Aggredisce i poliziotti, bloccato con il taser (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel corso della serata di martedì 15 ottobre, è stato notificato da personale della Polizia di Stato di Padova il provvedimento disposto dal questore della Provincia Marco Odorisio di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per 45 giorni, al titolare di un pubblico Padovaoggi.it - Aggredisce i poliziotti, bloccato con il taser Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel corso della serata di martedì 15 ottobre, è stato notificato da personale della Polizia di Stato di Padova il provvedimento disposto dal questore della Provincia Marco Odorisio di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per 45 giorni, al titolare di un pubblico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piazza Garibaldi : si intrufola in un veicolo in movimento e aggredisce gli operatori. Arrestato dalla Polizia di Stato - . I poliziotti hanno ricostruito la dinamica dei fatti scoprendo che l’uomo, in stato di agitazione, poco prima, aveva importunato una donna in strada che, nel tentativo di allontanarsi, aveva chiesto aiuto al conducente di un’autovettura che stava transitando in piazza e, proprio in quel momento, il malintenzionato si era intrufolato nell’abitacolo della stessa. (Puntomagazine.it)

Maltratta e aggredisce la madre malata di tumore - arrestato per la seconda volta - Si sono aperte nuovamente le porte del carcere per un romeno 25enne arrestato, per la seconda volta, con le accuse di maltrattamenti nei confronti della madre. Il giovane è finito in manette per un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Vinicio Cantarini su richiesta del sostituto... (Riminitoday.it)

Aggredisce il personale del Cup dell'ospedale Morelli - a fare da scudo un agente fuori servizio : arrestato 53enne - Momenti di tensione ieri presso il presidio ospedaliero Morelli di Reggio Calabria, dove un 53enne reggino è stato arrestato in flagranza di reato dopo aver seminato il panico. Gli agenti della polizia di Stato, in servizio presso l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono... (Reggiotoday.it)