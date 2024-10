Usa 2024, due fan svengono al comizio: Trump fa partire la musica ed evita le domande – Il video (Di martedì 15 ottobre 2024) Alcune interruzioni per delle emergenze mediche hanno spezzato il ritmo del comizio di Donald Trump ieri, 14 ottobre, in Pennsylvania. Allora il candidato alle presidenziali Usa 2024, racconta il Corriere della Sera, invece di rispondere alle domande del pubblico, ha deciso che ne aveva avuto abbastanza e perciò ha vestito i panni di dj e ha concluso l’evento elettorale con più di 30 minuti di canzoni mentre lui rimaneva quasi immobile sul palco. Da Bocelli agli Aerosmith, dai Guns N’ Roses a Celine Dion, il tycoon ha sorpreso ancora una volta giornalisti ed elettori con uno spettacolo mai visto prima. Il comizio nella formula Town Hall meeting L’ex presidente degli Stati Uniti e attuale candidato repubblicano si trovava a Oaks in Pennsylvania, uno stato in bilico che potrebbe decidere la corsa alla Casa Bianca con i suoi 19 grandi elettori. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 15 ottobre 2024) Alcune interruzioni per delle emergenze mediche hanno spezzato il ritmo deldi Donaldieri, 14 ottobre, in Pennsylvania. Allora il candidato alle presidenziali Usa, racconta il Corriere della Sera, invece di rispondere alledel pubblico, ha deciso che ne aveva avuto abbastanza e perciò ha vestito i panni di dj e ha concluso l’evento elettorale con più di 30 minuti di canzoni mentre lui rimaneva quasi immobile sul palco. Da Bocelli agli Aerosmith, dai Guns N’ Roses a Celine Dion, il tycoon ha sorpreso ancora una volta giornalisti ed elettori con uno spettacolo mai visto prima. Ilnella formula Town Hall meeting L’ex presidente degli Stati Uniti e attuale candidato repubblicano si trovava a Oaks in Pennsylvania, uno stato in bilico che potrebbe decidere la corsa alla Casa Bianca con i suoi 19 grandi elettori.

