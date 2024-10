It.newsner.com - Uomo vuole eutanasia per cucciolo – veterinario fa cosa giusta

Leggi tutta la notizia su It.newsner.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) Quando unha incontrato Toby, undi Labrador di sette settimane, il proprietario ha dato una risposta scioccante. Il proprietario voleva sopprimere il. Ma ilOliver Reeve ha preso in mano la situazione e ha salvato la vita del piccolo. La maggior parte di noi avrebbe fatto di tutto e di più per il benessere dei propri cani. Il giorno in cui si deve dire addio al proprio cane è estremamente duro e molte persone lo descrivono come la parte peggiore dell’avere animali domestici: di solito dobbiamo piangerli per sempre. Una persona che spesso incontra gli animali alla fine della loro vita è ilOliver Reeve.