Tlc - Labriola (Tim) : “Ok a operatori telefonici paneuropei - ma norme uguali per tutti” - (Adnkronos) – "Sono d'accordo con l'idea della creazione di operatori telefonici paneuropei, ma servono delle norme uguali per tutti". Lo ha affermato oggi Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, durante il suo intervento al convegno ComoLake 2024, in corso a Cernobbio. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite ... (Webmagazine24.it)

(Adnkronos) – "Sono d'accordo con l'idea della creazione di operatori telefonici paneuropei, ma servono delle norme uguali per tutti". Lo ha affermato oggi Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, durante il suo intervento al convegno ComoLake 2024, in corso a Cernobbio. "La parità delle regole è un punto fondamentale – ha aggiunto Labriola – perché va […].

