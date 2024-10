L’Inter e i nazionali in gol: un fattore in comune fa sorridere Inzaghi! (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Inter, durante queste partite di ottobre dei propri nazionali, conta tantissimi gol. In tanti hanno un fattore in comune. Inzaghi gongola. BILANCIO – In attesa degli ultimi rientri, L’Inter fa una summa dei propri giocatori impegnati in nazionale durante questi giorni. Il bilancio è assolutamente positivo, con diversi nerazzurri super protagonisti nelle rispettive selezioni con prestazioni, assist e tanti gol segnati. Complessivamente, da giovedì (primi impegni assoluti) ad oggi, hanno trovato il gol ben sei giocatori: Davide Frattesi con l’Italia, Marko Arnautovic con l’Austria (due gol), Kristjan Asllani con l’Albania, Piotr Zielinski con la Polonia, Denzel Dumfries con la maglia dell’Olanda e Hakan Calhanoglu con la Turchia. Almeno cinque giocatori su sei hanno un fattore in comune: alL’Inter, ad oggi, sono tutte seconde linee. Eccezion fatta appunto per Calha. Inter-news.it - L’Inter e i nazionali in gol: un fattore in comune fa sorridere Inzaghi! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024), durante queste partite di ottobre dei propri, conta tantissimi gol. In tanti hanno uningongola. BILANCIO – In attesa degli ultimi rientri,fa una summa dei propri giocatori impegnati in nazionale durante questi giorni. Il bilancio è assolutamente positivo, con diversi nerazzurri super protagonisti nelle rispettive selezioni con prestazioni, assist e tanti gol segnati. Complessivamente, da giovedì (primi impegni assoluti) ad oggi, hanno trovato il gol ben sei giocatori: Davide Frattesi con l’Italia, Marko Arnautovic con l’Austria (due gol), Kristjan Asllani con l’Albania, Piotr Zielinski con la Polonia, Denzel Dumfries con la maglia dell’Olanda e Hakan Calhanoglu con la Turchia. Almeno cinque giocatori su sei hanno unin: al, ad oggi, sono tutte seconde linee. Eccezion fatta appunto per Calha.

