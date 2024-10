Appalto Comune di Taranto, 150 lavoratori in bilico (Di martedì 15 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidiano150 famiglie tarantine ormai vivono con il fiato sospeso. Sono lavoratori storici dell’Appalto del Comune di Taranto che da quasi 40 anni vivono, però, la damnatio di vite sospese legate sempre a un lavoro da riconfermare di anno in anno. E’ la condizione di vita che riguarda i lavoratori inseriti nell’Appalto lotto 1 e lotto 2 del Comune di Taranto per cui al 31 ottobre di quest’anno scadrà nuovamente il contratto. Sembra impossibile ma le donne e gli uomini che gestiscono gli archivi, rispondono alle nostre domande in uffici fondamentali, si occupano del decoro urbano, della manutenzione di piazze e bagni pubblici per conto del Comune di Taranto, in realtà sono precari eternamente in bilico della pubblica amministrazione. Tarantinitime.it - Appalto Comune di Taranto, 150 lavoratori in bilico Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidiano150 famiglie tarantine ormai vivono con il fiato sospeso. Sonostorici dell’deldiche da quasi 40 anni vivono, però, la damnatio di vite sospese legate sempre a un lavoro da riconfermare di anno in anno. E’ la condizione di vita che riguarda iinseriti nell’lotto 1 e lotto 2 deldiper cui al 31 ottobre di quest’anno scadrà nuovamente il contratto. Sembra impossibile ma le donne e gli uomini che gestiscono gli archivi, rispondono alle nostre domande in uffici fondamentali, si occupano del decoro urbano, della manutenzione di piazze e bagni pubblici per conto deldi, in realtà sono precari eternamente indella pubblica amministrazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nube nera su Taranto - vasto incendio in un capannone. Allerta del Comune : “Chiudete porte e finestre” - Un vasto incendio è scoppiato nella zona industriale in mattinata: in fiamme un capannone di un'azienda della logistica. La città è avvolta dal fumo, si teme la nube tossica: sul posto l'Arpa per scongiurare rischi per i residenti. (Bari.repubblica.it)

Incontro tra la Provincia di Taranto e il Comune di Laterza sul liceo “G. B. Vico”. Melucci : “È il bene dei cittadini la nostra priorità” - Vico’ sono il nostro futuro come i tanti giovani che frequentano gli istituti scolastici superiori della provincia di Taranto. L'articolo Incontro tra la Provincia di Taranto e il Comune di Laterza sul liceo “G. B. Vico”. ” ha dichiarato il Presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci. Vico”. (Tarantinitime.it)

Comune di Crispiano e “Taranto 25” insieme per la sostenibilità - Per Taranto 25 sono intervenuti il presidente emerito Angelo Vozza, il tesoriere Renato Galeone, il socio fondatore Antonio Di Martino, i soci Gianni Patronelli, Michele Soprano e Mimmo Macrì e il socio onorario Mauro Tatulli. Il presidente Fabio Tagarelli ha invece ricordato come «da mesi abbiamo avviato una interlocuzione positiva e costruttiva con l’Amministrazione di Crispiano, ... (Tarantinitime.it)