Le Voci Contemporanee del Veneto protagoniste del festival letterario di Noale

Le voci contemporanee del Veneto prendono il centro della scena con il Festival Letterario di Noale, dal 24 al 27 luglio 2025. La quindicesima edizione, sotto il nuovo nome "Voci Contemporanee", segna un passo avanti verso una narrazione più fresca e coinvolgente, frutto di una sinergia tra autori, editori e pubblico. Un’occasione unica per scoprire le storie che riflettono il nostro tempo e ascoltare le parole che definiscono il presente, un appuntamento da non perdere per chi ama la cultura viva e vibrante.

Dal 24 al 27 luglio 2025 Noale ospita la quindicesima edizione del suo festival letterario estivo, che quest’anno si rinnova completamente sotto il nome "Voci Contemporanee". «Un’evoluzione che non è semplice mutamento di nome, ma segno concreto di una visione rinnovata, frutto della sinergia tra. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

