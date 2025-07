Ordinanza antibivacco il sindacato della polizia locale | Non ci sono strumenti per farla rispettare

L'ordinanza antibivacco firmata dalla sindaca Chiara Frontini ha sollevato dubbi tra il sindacato Csa Regioni Autonomie Locali, che denuncia la carenza di strumenti e risorse per garantirne l'effettiva attuazione. La mancanza del vestiario adeguato per gli agenti e altri mezzi necessari potrebbe compromettere l’efficacia delle misure, lasciando una domanda aperta: come si può far rispettare un’ordinanza senza strumenti concreti?

