Cina | consumo energetico per unita’ di PIL -11,6 % in 4 anni

La Cina sta facendo passi da gigante verso un futuro più sostenibile, riducendo il consumo energetico per unità di PIL dell’11,6% in soli quattro anni, secondo Zheng Shanjie. Questa significativa diminuzione non solo mostra un impegno concreto nella lotta ai cambiamenti climatici, ma equivale anche a un taglio di 1,1 miliardi di tonnellate di emissioni di CO2, quasi la metà delle emissioni totali dell’UE nel 2024. Le azioni della...

Il consumo energetico cinese per unita’ di PIL e’ diminuito dell’11,6% nei primi quattro anni del 14mo Piano quinquennale (2021-2025), ha dichiarato oggi Zheng Shanjie, a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. Secondo Zheng, questa riduzione equivale a un taglio di 1,1 miliardi di tonnellate di emissioni di anidride carbonica, quasi il 50% delle emissioni totali di carbonio dell’Unione Europea nel 2024. “Le azioni della Cina dimostrano pienamente la responsabilita’ di un grande Paese”, ha dichiarato Zheng. Il consumo energetico cinese per unita’ di PIL e’ diminuito dell’11,6% nei primi quattro anni del 14mo Piano quinquennale (2021-2025), ha dichiarato oggi Zheng Shanjie, a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: consumo energetico per unita’ di PIL -11,6 % in 4 anni

In questa notizia si parla di: energetico - consumo - cina - unita

Ue, stop a consumo energetico di dispositivi elettrici in standby - L'Unione Europea ha adottato nuove norme sul “Ecodesign” che, a partire dal 12 maggio 2023, limitano il consumo energetico dei dispositivi elettrici in modalità standby.

Cina, in 10 anni ridotte di oltre il 34% le emissioni di carboni Il 7 luglio la portavoce del ministero cinese degli Esteri, Mao Ning, ha presieduto una conferenza stampa ordinaria, durante la quale un giornalista ha posto una domanda sul concetto cinese di svilu Vai su Facebook

La Cina accelera la transizione energetica e vuole farcelo sapere; In Cina e Asia – Cina, piano quinquennale bocciato su efficienza energetica ed emissioni; Cosa sappiamo dei consumi energetici di DeepSeek, l’IA cinese?.

Memristori e AI: la Cina accelera l'elaborazione dati - Scienziati cinesi creano un sistema basato su memristori che aumenta di 160 volte l'efficienza energetica nell'ordinamento dei dati per l'AI ... Riporta msn.com

Caldo, energia ed emissioni: il boom dei condizionatori nel Sud-est asiatico - Secondi alcuni dati dell'Agenzia Internazionale per l'Energia i Paesi dell'Asean nel 2040 avranno 300 milioni di unità installate contro i 37 milioni di oggi. Scrive asianews.it